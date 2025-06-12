Суд Польщі ухвалив рішення про частковий перерахунок голосів на виборах президента

Станом на вечір 12 червня Верховний суд Польщі отримав 192 скарги щодо порушень на виборах президента.

Верховний суд Польщі дозволив перерахувати виборчі бюлетені на 13 районних виборчих комісіях. До цього польські медіа писали про порушення під час голосування на деяких дільницях.

Про це пише РАР.

Представники окружних комісій самі повідомляли про помилки після голосування. Наприклад, приписували голоси одного кандидата іншому. Тобто голоси, віддані за Рафала Тшасковського, приписали Каролю Навроцькому — він зрештою і переміг на виборах. Це помітили на окружній виборчій комісії № 95 у Кракові та на виборчої комісії № 13 у Мінську Мазовецькому.

Рішення Верховного суду включає ці дві комісії, а також стосується деяких дільниць у містах Олесно, Стшельці-Опольські, Грудзьондз, Гданськ, Бельсько-Бяла, Тарнів, Катовіце, Тихи, Каменна Гура та Брест-Куявський.

Станом на вечір 12 червня Верховний суд Польщі отримав 192 скарги щодо порушень на виборах президента.

Однак важливо, що порушення справді могли відбутися в кількох комісіях, проте ці помилки не вплинули б на остаточний результат виборів. Різниця між обома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів: переможець Кароль Навроцький отримав 10 мільйонів 606 тисяч голосів, а Рафал Тшасковський — 10 мільйонів 237 тисяч.