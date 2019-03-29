Суд повернув обвинувальний акт проти Ставицького

Святошинський райсуд Києва повернув прокурору обвинувальний акт стосовно колишнього міністра Едуарда Ставицького у справі про заволодіння об'єктами комплексу "Пуща-Водиця" урочища Межигір'я.

Ставицький і ще один обвинувачений - колишній директор ТОВ "Медінвесттрейд" і ТОВ "Танталіт" Павло Литовченко - не отримали копії обвинувального акта. Адвокат Ставицького також вказав, що зі 150 сторінок документа майже 90 присвячені особі Віктора Януковича, повідомляє "Судовий репортер".

Прокурор може знову передати обвинувальний акт після усунення недоліків.

Як повідомляв iPress.ua, 9 червня проект "Слідство.Інфо" оприлюднив розслідування, в якому йшлося, що заступники генпрокурора Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська таємно зустрічалися з міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. У матеріалі журналістів йшлося про те, що нинішні посадовці в Україні можуть допомагати колишнім чиновникам часів Януковича уникнути покарання.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що метою зустрічі з екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким у листопаді 2016 року була перевірка його готовності до співпраці зі слідством.

Нагадаємо, Генпрокуратура оголосила в розшук Едуарда Ставицького 24 березня 2014 року. Стосовно нього розпочали кримінальне провадження за "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Служба безпеки України також оголосила його в розшук.

5 квітня 2016 року Ставицького оголосив у розшук Інтерпол.

Зараз екс-міністр живе в Ізраїлі. Україна направила Ізраїлю запит на екстрадицію Ставицького.