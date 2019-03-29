Суд повернув обвинувальний акт проти Ставицького
Ставицький і ще один обвинувачений - колишній директор ТОВ "Медінвесттрейд" і ТОВ "Танталіт" Павло Литовченко - не отримали копії обвинувального акта. Адвокат Ставицького також вказав, що зі 150 сторінок документа майже 90 присвячені особі Віктора Януковича, повідомляє "Судовий репортер".
Прокурор може знову передати обвинувальний акт після усунення недоліків.
Як повідомляв iPress.ua, 9 червня проект "Слідство.Інфо" оприлюднив розслідування, в якому йшлося, що заступники генпрокурора Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська таємно зустрічалися з міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. У матеріалі журналістів йшлося про те, що нинішні посадовці в Україні можуть допомагати колишнім чиновникам часів Януковича уникнути покарання.
У Генеральній прокуратурі України заявили, що метою зустрічі з екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким у листопаді 2016 року була перевірка його готовності до співпраці зі слідством.
Нагадаємо, Генпрокуратура оголосила в розшук Едуарда Ставицького 24 березня 2014 року. Стосовно нього розпочали кримінальне провадження за "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Служба безпеки України також оголосила його в розшук.
5 квітня 2016 року Ставицького оголосив у розшук Інтерпол.
Зараз екс-міністр живе в Ізраїлі. Україна направила Ізраїлю запит на екстрадицію Ставицького.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата