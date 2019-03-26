Суд продовжив арешт Вишинському до 24 травня

Подільський райсуд столиці відхилив клопотання захисту керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського про повернення на доопрацювання прокурору обвинувального акту у його справі.

Відповідне рішення під час підготовчого засідання оголосила головуюча колегії суддів Олена Павленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Колегія суддів ухвалила: клопотання захисників обвинуваченого про повернення обвинувального акту відхилити", - сказала вона.

Водночас суд задовольнив клопотання прокурорів про продовження Вишинському запобіжного заходу - тримання під вартою без можливості внесення застави. Таким чином Вишинський перебуватиме під вартою до 24 травня.

У відповідь адвокат обвинуваченого Андрій Даманський оголосив колегії суддів відвід. Він аргументував свою позицію тим, що колегія суддів є упередженою до Вишинського.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.