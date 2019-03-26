Суд продовжив арешт Вишинському до 24 травня
Відповідне рішення під час підготовчого засідання оголосила головуюча колегії суддів Олена Павленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Колегія суддів ухвалила: клопотання захисників обвинуваченого про повернення обвинувального акту відхилити", - сказала вона.
Водночас суд задовольнив клопотання прокурорів про продовження Вишинському запобіжного заходу - тримання під вартою без можливості внесення застави. Таким чином Вишинський перебуватиме під вартою до 24 травня.
У відповідь адвокат обвинуваченого Андрій Даманський оголосив колегії суддів відвід. Він аргументував свою позицію тим, що колегія суддів є упередженою до Вишинського.
Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.
Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата