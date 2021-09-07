ПОЛІТИКА НОВИНИПечерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа — За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня
Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно
Фото: ТАСС
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення у п‘ятницю, 9 липня, ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк.
"Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно", - оголосив суддя.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 8 липня о 9 ранку почав засідання у справі народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Віктора Медведчука. Засідання тривало близько 13 годин. Після цього слідчий суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати і заявив, що оголосить рішення 9 липня орієнтовно о 8.00 або 8.30.
Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).
Печерський районний суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет до 9 липня.
Офіс генерального прокурора продовжив до шести місяців - до 11 листопада термін досудового слідства у справі депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака.
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