Суд просять заборонити Парубію підписувати закон про мову
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову від ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної" до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо заборони підписувати ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - інформує прес-служба суду.
Зазначається, що позивач просить суд у порядку забезпечення адміністративного позову заборонити спікеру та будь-кому з народних депутатів і працівників Апарату ВР вчиняти будь-які дії, спрямовані на підписання "мовного" закону, направлення його на підпис Президентові та подальше офіційне опублікування.
Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до ОАСК.
У суді зазначають, що згідно з ч.2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.
Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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