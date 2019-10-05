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Суд просять заборонити Парубію підписувати закон про мову

Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до ОАСК
Окружний адміністративний суд Києва отримав заяву про забезпечення позову до Голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо заборони підписувати закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Суд просять заборонити Парубію підписувати закон про мову Фото: yvu.com.ua

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову від ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної" до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо заборони підписувати ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - інформує прес-служба суду.

Зазначається, що позивач просить суд у порядку забезпечення адміністративного позову заборонити спікеру та будь-кому з народних депутатів і працівників Апарату ВР вчиняти будь-які дії, спрямовані на підписання "мовного" закону, направлення його на підпис Президентові та подальше офіційне опублікування.

Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до ОАСК.

У суді зазначають, що згідно з ч.2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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10 05 2019 16:59
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