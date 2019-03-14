Суд призначив умовний термін двом чоловікам, які шантажувати прокурора ГПУ

Суд засудив до трьох років позбавлення волі умовно двох чоловіків за шантаж прокурора Генеральної прокуратури Андрія Беліка.

Про це йдеться в матеріалах суду, інформує LB.ua.

Було встановлено, що навесні 2018 року уродженець Житомирської області Віталій Гнилошкур і уродженець Сумської області Олег Марченко зажадали від прокурора 55 тис. гривень в обмін на збереження таємниці даних особистого характеру, які стосуються приватного життя прокурора.

Шантажисти використовували месенджер "Вайбер", через який відправляли прокуророві інформацію про наявні відомості. Злочинці погрожували поширити фотокомпромат за місцем проживання прокурора, на його роботі і через соціальні мережі. Зазначено, що в повідомленнях злочинці називалися "активістами".

У жовтні 2018 року Белік переказав необхідну суму на банківську картку здирників, після чого злочинців затримала поліція. У січні цього року обвинувачені визнали свою провину і уклали угоду зі слідством.

У лютому суд затвердив цю угоду, визнав Марченка і Гнилошкура винуватими у вимаганні. Їм призначено покарання у вигляді трьох років в'язниці, від якого вони звільнені з випробувальним терміном на два роки.

Як відомо, 13 липня 2017 року фракція БПП звернулася з вимогою до СБУ та поліції розслідувати інцидент, який стався з Барною біля Ради того ж дня.

Лідер фракції Артур Герасимов заявив, що близько опівдні депутата закидали яйцями активісти ГО "Автомайдан", а близько 17:30 в парламенті почалося голосування за позбавлення недоторканості нардепа Михайла Добкіна.

13 грудня двоє учасників "Автомайдану" отримали повістки із запрошенням з'явитися до Головного слідчого управління Національної поліції для участі у слідчих діях.

В "Автомайдані" припустили, що ці повістки пов’язані із їхньою акцією "Ковдра для генпрокурора" біля будинку Юрія Луценка з вимогою його відставки.

9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання Луценка, вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що генпрокурор розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості".

21 грудня у приміщенні Міністерства внутрішніх справ у Києві мав відбутися допит активістів "Автомайдану" Сергія Хаджинова, Олега Пушака і Богдана Мельника щодо інциденту із киданням яйцями в Барну. Про це повідомляв сайт ГО.