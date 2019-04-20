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Суд розглядає позов щодо зняття Зеленського з виборів, - НАЖИВО (оновлено)

Хілько заявив, що його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському"
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглядає позов спостерігача Андрія Хилька з вимогою скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти.
Суд розглядає позов щодо зняття Зеленського з виборів, - НАЖИВО (оновлено)

Під час судового засідання Хілько заявив, що його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському". На його думку, відповідно до закону, це можна вважати підкупом.

Оновлення. Позов до суду щодо скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти не має перспективи і є абсолютно безпідставним, заявив головний юрист передвиборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодних правових підстав для подання даного позову і його задоволення, він не має ніяких перспектив", - сказав знавець права.

За словами Галайчука, позивач – спостерігач за виборами від громадської організації "Українська асоціація акціонерів" Андрій Хилько – є відомим за низкою подібних "дивних" позовів, зокрема щодо зустрічі Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, котра нібито була незаконною "передвиборною агітацією".

Оновлення 22:41. У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка спростували інформацію, що спостерігач Андрій Хілько, який подав позов про зняття Володимира Зеленського з виборів, є адвокатом чинного президента. Про це у коментарі "Громадському" повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

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20 04 2019 22:45
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