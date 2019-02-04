Суд розгляне дострокове звільнення бізнесмена, засудженого за організацію замаху на Бабченка

Адвокат заявив про важку хворобу Бориса Германа і попросив проводити засідання в закритому режимі

Ірпінський міський суд Київської області почав розглядати питання дострокового звільнення бізнесмена Бориса Германа, засудженого за організацію невдалого вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Суд почав засідання близько 14:50. Адвокат Євген Солодко категорично заборонив журналістам фотографувати себе і вимагав витерти знімки. Також адвокат попросив суд проводити засідання в закритому режимі: за його словами, до засудженого застосовували заходи безпеки як до свідка - він перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Про це інформує LB.ua.

За словами Солодка, Герман на цей момент залишається свідком у низці кримінальних процесів.

При цьому він визнав, що матеріали справи не містять держтаємниці.

"Великий інтерес до цього процесу з боку сторонніх осіб підтверджує мої побоювання (про небезпеку для Германа)", - заявив адвокат.

Прокурор виступив проти проведення закритого засідання.

Солодко просить суд достроково відпустити Германа з в'язниці через тяжку хворобу.

На суді присутні прокурор і представник Бучанської виправної колонії, де перебуває Герман. Сам засуджений спілкується з судом по відеоконференцзв'язку.

У результаті суд задовольнив прохання Солодка і закрив процес від ЗМІ.

Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд засудив Германа до 4,5 років в'язниці.