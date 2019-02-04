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Суд розгляне дострокове звільнення бізнесмена, засудженого за організацію замаху на Бабченка

Адвокат заявив про важку хворобу Бориса Германа і попросив проводити засідання в закритому режимі
Ірпінський міський суд Київської області почав розглядати питання дострокового звільнення бізнесмена Бориса Германа, засудженого за організацію невдалого вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
Суд розгляне дострокове звільнення бізнесмена, засудженого за організацію замаху на Бабченка Фото: radiosvoboda.org

Суд почав засідання близько 14:50. Адвокат Євген Солодко категорично заборонив журналістам фотографувати себе і вимагав витерти знімки. Також адвокат попросив суд проводити засідання в закритому режимі: за його словами, до засудженого застосовували заходи безпеки як до свідка - він перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Про це інформує LB.ua.

За словами Солодка, Герман на цей момент залишається свідком у низці кримінальних процесів.

При цьому він визнав, що матеріали справи не містять держтаємниці.

"Великий інтерес до цього процесу з боку сторонніх осіб підтверджує мої побоювання (про небезпеку для Германа)", - заявив адвокат.

Прокурор виступив проти проведення закритого засідання.

Солодко просить суд достроково відпустити Германа з в'язниці через тяжку хворобу.

На суді присутні прокурор і представник Бучанської виправної колонії, де перебуває Герман. Сам засуджений спілкується з судом по відеоконференцзв'язку.

У результаті суд задовольнив прохання Солодка і закрив процес від ЗМІ.

Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд засудив Германа до 4,5 років в'язниці.

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02 04 2019 16:24
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