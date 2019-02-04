Суд розгляне дострокове звільнення бізнесмена, засудженого за організацію замаху на Бабченка
Суд почав засідання близько 14:50. Адвокат Євген Солодко категорично заборонив журналістам фотографувати себе і вимагав витерти знімки. Також адвокат попросив суд проводити засідання в закритому режимі: за його словами, до засудженого застосовували заходи безпеки як до свідка - він перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Про це інформує LB.ua.
За словами Солодка, Герман на цей момент залишається свідком у низці кримінальних процесів.
При цьому він визнав, що матеріали справи не містять держтаємниці.
"Великий інтерес до цього процесу з боку сторонніх осіб підтверджує мої побоювання (про небезпеку для Германа)", - заявив адвокат.
Прокурор виступив проти проведення закритого засідання.
Солодко просить суд достроково відпустити Германа з в'язниці через тяжку хворобу.
На суді присутні прокурор і представник Бучанської виправної колонії, де перебуває Герман. Сам засуджений спілкується з судом по відеоконференцзв'язку.
У результаті суд задовольнив прохання Солодка і закрив процес від ЗМІ.
Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.
Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд засудив Германа до 4,5 років в'язниці.
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