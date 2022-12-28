Суд Швейцарії вістрочив банкрутство компанії газопроводу "Північний потік-2"

Nord Stream 2 AG, дочірня компанія російського "Газпрому", розташована в Цугу

Швейцарський суд надав шестимісячну "відстрочку банкрутства" компанії-оператора так і не відкритого газопроводу "Північний потік-2", який був побудований для доставки російського газу до Німеччини. Проект був припинений незадовго до того, як росія вторглася в Україну у лютому.

Регіональний суд у швейцарському регіоні Цуг продовжив перебування компанії з 10 січня до 10 липня, згідно з повідомленням, опублікованим в Офіційному віснику торгівлі Швейцарії, передає Sky News.

Nord Stream 2 AG, дочірня компанія російського "Газпрому", розташована в Цугу.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца 22 лютого призупинив процес сертифікації трубопроводу після того, як росія визнала незалежність двох сепаратистських регіонів на сході України.

Через два дні президент росії владімір путін наказав ввести війська в Україну, а президент США Джо Байден наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2.

Проект газопроводу тривалий час викликав опір з боку України та країн Східної Європи, а також двопартійної опозиції в США.

На початку березня компанія-оператор заявила, що звільнила всіх своїх співробітників у Цузі, яких, за словами місцевих чиновників, налічувалося до 110 осіб.

Колись на росію припадало більше половини поставок природного газу Німеччини, але в середині червня почала скорочувати поставки, посилаючись на ймовірні технічні проблеми з паралельним газопроводом Nord Stream 1. Газ в країну не постачався з кінця серпня.