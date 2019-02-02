Суд скасував арешт майна екс-міністра внутрішніх справ Захарченка
Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду від 30 січня.
Майно було зареєстроване на нідерландську компанію "Фонд Адміністративне бюро LVV". Рішення оскарженню не підлягає.
У реєстрі наразі оприлюднено тільки резолютивну частину, тому не відомо, які були доводи щодо скасування арешту.
За даними Держархбудінспекції, дозволи на зведення будинку в селі Романків отримувала особисто Людмила Захарченка, дружина колишнього міністра.
Зазначається, що 10 земельних ділянок розташовані у Київській області, ще 10 - у Донецькій. Квартира, яка належала компанії, зареєстрована у Києві.
Арешт на майно був накладений в рамках кримінального провадження від 13 листопада 2014 року за фактами злочинної діяльності екс-глави МВС та осіб з його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень через "Смартбанк".
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