Суд скасував рішення НАБУ закрити справу Гройсмана про зловживання владою

До слідчого судді надійшла скарга з проханням скасувати постанову старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження від 21 вересня 2018 року

Солом'янський райсуд м.Києва скасував постанову НАБУ про закриття кримінальної справи щодо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабміну про зловживання владою і службовим становищем.

Відповідне рішення суду від 4 лютого оприлюднено у Єдиному держреєстрі судових рішень, повідомляє "Українська правда".

Відповідно до повідомлення, до слідчого судді надійшла скарга з проханням скасувати постанову старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження від 21 вересня 2018 року за ч.1 ст.364 КК у зв'язку з відсутністю складу злочину у діях прем'єр-міністра України і членів КМУ під час голосування за прийняття постанови уряду №662 від 22.09.2016 р. "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ".

Ім'я заявника не називається. На його думку, постанова детектива НАБУ про закриття справи є незаконною і передчасною, у зв'язку з чим він просить про її скасування.

"Позивач посилається на те, що детектив НАБУ до прийняття постанови про закриття справи не вчинив жодної процесуальної дії щодо встановлення кількості застосувань в Україні положення п.19 "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженої постановою КМУ №662 від 22 вересня 2016 року. Також він зазначає, що детектив не дослідив усі обставини кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Постанова Солом'янського райсуду про скасування постанови старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом зловживання службовим становищем та службової недбалості прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.