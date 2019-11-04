Суд скасував заборону на в'їзд російському політтехнологу Шувалову
Суд визнав протиправною заборону на в'їзд Шувалову і в повному обсязі задовольнив його позов до Державної міграційної служби України, повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на рішення суду.
Рішення приймав суддя Сергій Каракашьян.
Шувалов почав свою діяльність в Україні 1998 року з обрання великого бізнесмена, зятя екс-президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука народним депутатом у мажоритарному окрузі в Дніпропетровську.
Потім з 2002 по 2004 рік серед його клієнтів був голова адміністрації Кучми, кум президента РФ Віктор Медведчук. Ті представники журналістського цеху, хто працював на початку 2000-х, напевно, пам'ятають практику розсилки "темників" від адміністрації Медведчука з докладними інструкціями про те, як висвітлювати найважливіші події життя країни. Одним з їхніх авторів тоді вважали Шувалова. Сам він своє авторство незмінно заперечував.
Уже за Віктора Януковича і після нього Шувалов постійно працював із Сергієм Льовочкіним.
Нагадаємо, в травні 2017 року Шувалова, який протягом багатьох років відповідав за інформаційну політику телеканалу "Інтер", видворили з України і заборонили йому в'їзд у країну на п'ять років. За даними нардепа від "Народного фронту" Антона Геращенка, Шувалова використовували спецслужби РФ для проведення антиукраїнських пропагандистських заходів. Сам Шувалов назвав це рішення абсурдним.
У травні 2018 року Шувалов подав позов до ДМС в Окружний адмінсуд Києва.
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