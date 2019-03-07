Суд скасував запровадження мобільних відділень "Укрпошти"
Зокрема, суд зобов'язав Мінінфраструктури та "Укрпошту" відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах, інформує "Громадське".
"Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення скасувати стратегію розвитку Укрпошти, а також звільнити начальників відділень (із зарплатою - ред.) по 8 тисяч гривень і знову набрати по 1 тисячі гривень", - повідомив Смілянський.
Наразі рішення суду ще не набуло чинності. "Укрпошта" планує подати на нього апеляцію.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень, а також вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox з 1 січня 2019 року - другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського