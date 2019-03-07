Суд скасував запровадження мобільних відділень "Укрпошти"

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про запровадження мобільних відділень Укрпошти, які замінили стаціонарні відділення у населених пунктах з населенням до 2 тисяч осіб.

Зокрема, суд зобов'язав Мінінфраструктури та "Укрпошту" відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах, інформує "Громадське".

"Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення скасувати стратегію розвитку Укрпошти, а також звільнити начальників відділень (із зарплатою - ред.) по 8 тисяч гривень і знову набрати по 1 тисячі гривень", - повідомив Смілянський.

Наразі рішення суду ще не набуло чинності. "Укрпошта" планує подати на нього апеляцію.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень, а також вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox з 1 січня 2019 року - другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).