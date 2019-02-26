Суд США не дозволив обмежити повноваження спецпрокурора Мюллера

"Під час розслідування спеціальний прокурор Роберт Мюллер зіткнувся з низкою звинувачень, що його повноваження є неконституційними"

Апеляційний суд Округу Колумбія відмовив колишньому соратнику Роджера Стоуна, Ендрю Міллеру, у спробі поставити під сумнів повноваження спецпрокурора США Роберта Мюллера, який веде "російське розслідування".

Позов Міллера був відхилений на засіданні у вівторок, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на американське видання Law and Crime.

"Під час розслідування спеціальний прокурор Роберт Мюллер зіткнувся з низкою звинувачень, що його повноваження є неконституційними. Останній аргумент, висунутий Ендрю Міллером, колишнім соратником Роджера Стоуна, був відхилений Апеляційним судом Округу Колумбія у вівторок", - зазначає видання.

Як стверджував Міллер, спеціальний прокурор – це "вища посадова особа" в американській владі, й тому він повинен призначатися відповідно до положень Конституції, які передбачають процедуру висунення кандидатури президентом і затвердження Сенатом. Роберт Мюллер був призначений заступником генпрокурора Родом Розенстайном, який виконував тоді обов'язки генерального прокурора в розслідуванні фактів втручання Росії у президентські вибори в США.

На засіданні у вівторок троє суддів не погодилася з Міллером, заявивши, що спецпрокурор не є "вищою посадовою особою" в уряді США, й тому не повинен проходити процедуру затвердження в Сенаті. Як зазначила у цьому зв'язку суддя Джудіт Роджерс, діяльність спецпрокурора керується і контролюється на певному рівні іншими особами, призначеними за поданням Президента за порадою і згодою Сенату.

Як відомо, офіс спецпрокурора Мюллера наразі веде справу проти колишнього наближеного радника Трампа Роджера Стоуна, якого пов'язують з передачею вкрадених листів Гілларі Клінтон веб-сайту WikiLeaks під час президентських виборів у США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що у спеціального радника ФБР Роберта Мюллера є конфлікт інтересів з ним.