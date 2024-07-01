Суд США підтвердив імунітет Трампа, але лише при перебуванні при владі

Верховний суд США визнав, що екс президент США Дональд Трамп мав імунітет під час перебування при владі.

Проте це стосується лише офіційних рішень.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Рішення щодо імунітету Трампа розглядалося в рамках справи про спробу скасувати поразку на виборах 2020 року.

Верховний суд ухвалив, що Дональд Трамп може користуватися імунітетом під час дій, які були вчинені в рамках його конституційних повноважень, але за дії, вчинені у приватному порядку - ні.

Суд складається з шести суддів консервативних поглядів і трьох ліберальних. Але трьох з них призначав Трамп ще під час свого перебування при владі.

Таке рішення стало першим з часів заснування країни у XVIII столітті, коли Верховний суд визнав право президентів бути захищеними від кримінальних звинувачень у будь-яких випадках, пише видання.

Рішення було ухвалено після апеляції Трампа на рішення суду нижчої інстанції, який відхилив позов експрезидента про імунітет.

Трамп хотів, щоб Верховний суд підтвердив наявність у нього "абсолютного імунітету" під час його перебування при владі.