Суд США підтвердив імунітет Трампа, але лише при перебуванні при владі
Проте це стосується лише офіційних рішень.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Рішення щодо імунітету Трампа розглядалося в рамках справи про спробу скасувати поразку на виборах 2020 року.
Верховний суд ухвалив, що Дональд Трамп може користуватися імунітетом під час дій, які були вчинені в рамках його конституційних повноважень, але за дії, вчинені у приватному порядку - ні.
Суд складається з шести суддів консервативних поглядів і трьох ліберальних. Але трьох з них призначав Трамп ще під час свого перебування при владі.
Таке рішення стало першим з часів заснування країни у XVIII столітті, коли Верховний суд визнав право президентів бути захищеними від кримінальних звинувачень у будь-яких випадках, пише видання.
Рішення було ухвалено після апеляції Трампа на рішення суду нижчої інстанції, який відхилив позов експрезидента про імунітет.
Трамп хотів, щоб Верховний суд підтвердив наявність у нього "абсолютного імунітету" під час його перебування при владі.