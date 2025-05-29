Суд США заблокував мита Трампа і визнав їх неконституційними

Згідно з Конституцією США, тільки Конгрес має право встановлювати тарифи.

Американський Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі визнав незаконними запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи.

Він постановив, що президент США перевищив свої повноваження, пише Financial Times.

Вчора, 28 травня, колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США одностайно ухвалила рішення про визнання неконституційними виконавчі укази Трампа про введення масштабних мит на імпорт товарів з низки країн.

Суд також постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, на який Трамп посилався для обгрунтування введення тарифів - не дає йому таких повноважень. Згідно з Конституцією США, тільки Конгрес має право встановлювати тарифи.

"Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, ... для регулювання імпорту за допомогою тарифів", – написано у рішенні суду.

Крім того, суд постановив, що укази Трампа "оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону".

Мова йде про про введені ним 25% мита на товари з Канади та Мексики, 20% – на китайський імпорт, а також 10% тариф на імпорт усіх торговельних партнерів США, що підтверджувалися потребою зменшення торговельного дефіциту.

Суд скасував і "взаємні" тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом.

"Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента", – заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд.

Він разом з 11 іншими генеральними прокурорами подали позов проти мит Трампа.

Трамп розкритикував це рішення та заявив, що "президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".