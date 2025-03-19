Суд США заблокував розформування USAID

Указ Трампа, ймовірно, порушує Конституцію.

Сьогодні, 19 березня, Федеральний суд США постановив, що ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яку ініціював Ілон Маск через Департамент ефективності уряду (DOGE), можливо, порушує Конституцію.

Про це повідомляє новинна агенція AP.

Суддя Теодор Чуанг в штаті Меріленд видав постанову, яка блокує подальші скорочення і зобов’язує адміністрацію Білого дому відновити доступ до електронної пошти та комп’ютерних систем для всіх співробітників USAID і тих, хто перебував у відпустці.

Суд відхилив аргументи адміністрації Трампа, що Маск це лише радник президента США.

В рішенні наголошується, що його публічні заяви і дописи в соцмережах доводять повний контроль над DOGE.

Так, суддя згадав слова Маска, що він "запустив USAID у дробарку" і згідно з рішенням, швидка ліквідація USAID, яка передбачала звільнення 83% працівників та скасування більшості програм, завдає шкоди державним інтересам.

Також суд визнав, ці такі дії позбавляють американський Конгрес конституційного права вирішувати, коли і як закривати агентства, які були створені законодавчим органом.

Справу ініціював Фонд захисту демократії штату, де його голова Норм Айзен назвав рішення "важливим кроком у боротьбі з перевищенням повноважень DOGE". Представники USAID і правозахисники закликали відновити фінансування агентства, адже скорочення вже мають "життєво важливі наслідки для мільйонів людей по всьому світу".

10 березня ми повідомляли, що США офіційно закривають 83% програм USAID.