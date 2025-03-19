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Суд США заблокував розформування USAID

19 березня 2025, 20:34
Суд США заблокував розформування USAID
Фото: yvu.com.ua
Указ Трампа, ймовірно, порушує Конституцію.

Сьогодні, 19 березня, Федеральний суд США постановив, що ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яку ініціював Ілон Маск через Департамент ефективності уряду (DOGE), можливо, порушує Конституцію. 

Про це повідомляє новинна агенція AP.

Суддя Теодор Чуанг в штаті Меріленд видав постанову, яка блокує подальші скорочення і зобов’язує адміністрацію Білого дому відновити доступ до електронної пошти та комп’ютерних систем для всіх співробітників USAID і тих, хто перебував у відпустці.

Суд відхилив аргументи адміністрації Трампа, що Маск це лише радник президента США. 

В рішенні наголошується, що його публічні заяви і дописи в соцмережах доводять повний контроль над DOGE. 

Так, суддя згадав слова Маска, що він "запустив USAID у дробарку" і згідно з рішенням, швидка ліквідація USAID, яка передбачала звільнення 83% працівників та скасування більшості програм, завдає шкоди державним інтересам. 

Також суд визнав, ці такі дії позбавляють американський Конгрес конституційного права вирішувати, коли і як закривати агентства, які були створені законодавчим органом.

Справу ініціював Фонд захисту демократії штату, де його голова Норм Айзен назвав рішення "важливим кроком у боротьбі з перевищенням повноважень DOGE". Представники USAID і правозахисники закликали відновити фінансування агентства, адже скорочення вже мають "життєво важливі наслідки для мільйонів людей по всьому світу".

10 березня ми повідомляли, що США офіційно закривають 83% програм USAID.

 

СШАUSAIDсуд

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