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ПОЛІТИКА

Суд США заблокував указ Трампа про обмеження гендерної позначки в паспортах

18 червня 2025, 09:17
Суд США заблокував указ Трампа про обмеження гендерної позначки в паспортах
Фото: Great again
Згідно з рішенням судді, американці мають право обрати стать, з якою вони себе ідентифікують.

Федеральний суд у Массачусетсі заборонив застосовувати указ президента США Дональда Трампа, який зобов'язує американців зазначати в нових паспортах тільки жіночу або чоловічу стать.

Про це повідомляє CBS News.

Федеральна суддя Джулія Кобік постановила, що будь-яка людина, якій необхідно продовжити або замінити свій паспорт, може подати заяву на отримання нового документа, в якому буде дозволено змінити ім'я або стать.

Згідно з рішенням судді, американці мають право обрати стать, з якою вони себе ідентифікують. Також заявники можуть вибрати "X" у формі під час заповнення заяви.

Нова постанова розширила більш раннє рішення Кобік від квітня 2025 року, що застосовувалося тільки шістьох позивачів.

"Загалом формулювання указу відкрито заперечують ідентичність цілої групи людей - американських трансґендерів, які завжди існували та давно визнані, зокрема у сфері права та медицини", - писала Кобик у своєму квітневому рішенні.

СШАДональд Трампгендерсуд

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