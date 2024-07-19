Суд у білорусі виніс смертний вирок громадянину Німеччини

Німця звинувачують у "агентурній діяльності", "залякуванні населення".

У білорусі Мінський обласний суд виніс смертний вирок громадянину Німеччини на ім'я Рік Крігер.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Німцю інкримінували порушення за шістьма статтям Кримінального кодексу. Зокрема, Крігер визнаний винним у "скоєнні вибуху з метою вплинути на ухвалення рішень владою, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (терористичного акту), скоєного особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 295 КК".

Громадянина ФРН засудили у червні. Посольство Німеччини у Мінську у відповіді на запит журналістів повідомило, що знають про цю справу і надаю консульські послуги.

"Просимо вас розуміти, що ми не можемо коментувати подальші деталі окремих консульських справ", - наголосили дипломати.

Видання зазначає, що це перший суд у білорусі над "найманцем", оскільки справа Крігера нібито стосується білоруського батальйону Кастуся Калиновського. За намір вступити у військові формування в Україні білорусів судять за окремою статтею.

Як відомо, білоруський батальйон Кастуся Калиновського був сформований 9 березня 2022 року. До нього увійшли учасники тактичної групи "білорусь", представники молодіжного руху білоруської молоді "Молодий Фронт", учасники організації "Білий Легіон" та інші добровольці.