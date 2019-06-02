Суд у Криму продовжив арешт двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Засідання суду проходило в закритому режимі. Сторону захисту представляли адвокати Сергій Легостов і Ліля Гемеджі, повідомляє сторінка громадського об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook.
21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв і кримський татарин, мусульманин Едем Смаїлов. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи "Хізб ут-Тахрір".
Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши у список об'єднань, названих "терористичними".
Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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