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ПОЛІТИКА

Суд у Кишиневі засудив проросійську лідерку Гагаузії до 7 років ув'язнення

05 серпня 2025, 13:23
Суд у Кишиневі засудив проросійську лідерку Гагаузії до 7 років ув'язнення
з вільних джерел
За версією слідства, Гуцул та Попан протягом 2019–2022 років систематично ввозили готівку з росії, яка надходила від організованого злочинного угруповання.

У понеділок, 5 серпня, суд у Кишиневі засудив лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул до 7 років позбавлення волі у напівзакритій виправній колонії для жінок. Разом із нею до 6 років ув’язнення засудили й Світлану Попан — колишню секретарку центрального офісу забороненої партії "Шор".

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

За версією слідства, Гуцул та Попан протягом 2019–2022 років систематично ввозили готівку з росії, яка надходила від організованого злочинного угруповання. Ці кошти використовувалися для фінансування партії "Шор" та її виборчих кампаній, а також для організації протестів у Кишиневі.

Антикорупційна прокуратура передала справу до суду у квітні 2024 року. За даними слідства, Гуцул у той період обіймала посаду секретаря департаменту моніторингу, планування та контролю в партії "Шор", пізніше визнаній неконституційною.

Прокурори стверджують, що Гуцул координувала роботу територіальних відділень партії, відповідала за фінансування масових акцій протесту біля парламенту, уряду та Генпрокуратури. Загальна сума коштів, які вона отримала, склала понад 42,5 мільйона молдовських леїв (приблизно $2 мільйони).

Світлану Попан визнали винною за аналогічними звинуваченнями. Вона, за версією слідства, отримала понад 9,7 мільйона леїв для фінансування протестів і виплат "конвертних" зарплат активістам.

Євгенія Гуцул була обрана башканом (головою) Гагаузії у 2023 році за підтримки проросійської популістської партії "Шор", попри те, що раніше не була публічно активною у політичному житті. Після обрання неодноразово відвідувала москву та приєдналася до проросійського опозиційного блоку "Перемога", створеного у столиці рф.

На тлі своєї діяльності Гуцул потрапила під міжнародні санкції. У жовтні 2024 року її було внесено до санкційного списку Євросоюзу за дестабілізацію ситуації в Молдові. Раніше вона вже перебувала під санкціями США.

Молдоваув'язненняросія загрозаЄвгенія Гуцул

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