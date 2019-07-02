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Суд у Москві залишив чотирьох моряків під вартою

Засідання відбулося в закритому режимі
Апеляційний міський суд Москви залишив чотирьох полонених українських моряків під вартою.
Суд у Москві залишив чотирьох моряків під вартою Фото: Reuters

7 лютого суд розглядав апеляції на рішення про продовження запобіжного заходу для чотирьох українських моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша та Андрія Шевченка. Усі скарги відхилили, повідомив координатор адвокатів моряків Микола Полозов.

Засідання відбулося в закритому режимі. Полозов зазначив, що суд відмовився долучити копію резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.

Саме ця резолюція визначає статус моряків як таких, що "підпадають під дію міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевські конвенції". Резолюція опосередковано вказує, що українські моряки є військовополоненими.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

 
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07 02 2019 13:11
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