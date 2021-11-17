Суд у Німеччині відхилив позов екологів проти Nord Stream 2

Сьогоднішнє рішення є невдачею для захисту клімату: Nord Stream 2 виділяє понад 100 мільйонів тонн CO2 на рік.

Вищий адміністративний суд міста Грайфсвальда відхилив позов екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву організації.

"Сьогоднішнє рішення є невдачею для захисту клімату: Nord Stream 2 виділяє понад 100 мільйонів тонн CO2 на рік. Крім того, надзвичайно шкідливими для клімату є викиди метану від видобутку, переробки та транспортування природного газу... Викиди метану та вплив на клімат найбільшого в Європі проєкту викопного палива залишаються таким чином без контролю", - прокоментували в DUH вердикт.

Екологи обіцяють продовжувати вживати всіх юридичних заходів, щоб запобігти введенню в експлуатацію Nord Stream 2 і зупинити проєкт. Вони закликають майбутню урядову коаліцію призупинити процедуру сертифікації газопроводу, доки не буде з’ясовано його впливу на клімат.

DUH неодноразово позивалася проти цього проєкту. Зокрема, у квітні вимагала через суд Гамбурга скасувати наданий регулятором дозвіл на його будівництво у водах Німеччини.

Природоохоронна організація обгрунтовує свою позицію тим, що прокладання труб в Балтійському морі несе загрозу для морської фауни, а також забруднює повітря. У DUH також звертають увагу на те, що будівництво та експлуатація Nord Stream 2 суперечать кліматичним рішенням Федерального конституційного суду від квітня 2021 року, адже розширення використання природного газу несумісне з обмеженням у 1,5 градуса, зафіксованим в Паризькій кліматичній угоді, і ставить під загрозу основні права молодого покоління.

Як зазначається в заяві DUH, нові наукові висновки оцінюють вплив викидів метану на клімат під час видобутку, переробки та транспортування газу значно вище, ніж передбачалося на момент схвалення Nord Stream 2. На основі нових вимірювань Міжнародне енергетичне агентство припускає, що викиди метану від нафтогазової промисловості зараз занижені до 80%. За даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, метан спричиняє глобальне потепління приблизно на 0,5 градуса.

Тим часом стало відомо, що німецький регулятор призупинив процес сертифікації газопроводу - через невідповідність компанії Nord Stream 2 AG європейській газовій директиві.