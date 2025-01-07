Суд у Південній Кореї продовжив ордер на арешт президента
07 січня 2025, 14:33
Справу веде Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO).
Південнокорейський суд у вівторок 7 січня продовжив ордер на арешт президента Юн Сук Йоля.
Про це пише Yonhap.
Західний окружний суд Сеула задовольнив запит слідчих щодо продовження ордеру, термін якого сплив у понеділок. Справу веде Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO).
Хоча не розголошують, на скільки ордер продовжили, але у виданні припускають, що термін є довшим ніж сім днів, як це роблять зазвичай. Причиною такого кроку називають проблеми із затриманням Юна.
Раніше Юна вже намагалися затримати, але співробітники служби безпеки президента заблокували слідчим доступ до будівлі офіційної резиденції в центрі Сеула.
Очікують, що незабаром новий ордер знову спробують привести в дію.
Нагадаємо, що перший ордер на арешт президента Південної Кореї суд видав 31 грудня 2024 року. У разі виконання ухвали Феміди це буде перший випадок затримання глави держави у новітній історії Республіки Корея.