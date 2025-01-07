Суд у Південній Кореї продовжив ордер на арешт президента

Справу веде Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO).

Південнокорейський суд у вівторок 7 січня продовжив ордер на арешт президента Юн Сук Йоля.

Західний окружний суд Сеула задовольнив запит слідчих щодо продовження ордеру, термін якого сплив у понеділок. Справу веде Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO).

Хоча не розголошують, на скільки ордер продовжили, але у виданні припускають, що термін є довшим ніж сім днів, як це роблять зазвичай. Причиною такого кроку називають проблеми із затриманням Юна.