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Суд у Швейцарії дозволив компанії-оператору "Північного потоку-2" уникнути банкрутства

09 травня 2025, 17:57
Суд у Швейцарії дозволив компанії-оператору
Фото: AP
Nord Stream 2 AG належить російському "Газпрому".
Суд кантону Цуг у Швейцарії затвердив мирову угоду для компанії Nord Stream 2 AG, що дозволяє їй уникнути банкрутства й продовжити пошук інвестора.
 
Про це пише n-tv.
 
Компанія, яка перебуває у великих боргах, отримала можливість провести фінансову санацію шляхом списання частини боргів.
 
У разі відмови суду, відповідно до швейцарського законодавства, компанію оголосили би банкрутом.
 
Nord Stream 2 AG належить російському "Газпрому" і зареєстрована в кантоні Цуг. Компанія мала транспортувати російський газ до Німеччини через дві гілки трубопроводу завдовжки по 1200 км по дну Балтійського моря.
 
Хоча будівництво трубопроводу завершили, він так і не запрацював: у лютому 2022 року уряд Німеччини зупинив проєкт після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Один зі трубопроводів Nord Stream 2, а також обидві гілки вже діючого Nord Stream 1, були знищені під час диверсії.

 

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