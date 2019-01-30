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Суд у справі про смертельну харківську ДТП перейшов до дебатів

Засідання призначене на 6 лютого
Київський районний суд Харкова закінчив судовий розгляд у справі про ДТП з шістьма загиблими і оголосив про перехід до стадії дебатів.
Суд у справі про смертельну харківську ДТП перейшов до дебатів Фото: newsroom.kh.ua

Перші дебати у кримінальній справі призначені на 6 лютого, повідомляє "Медіапорт".

На сьогоднішньому засіданні суд розглянув клопотання адвоката обвинуваченого Геннадія Дронова на відведення експертів Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, це клопотання не було задоволено.

Минулого тижня суд заслухав додаткові клопотання учасників процесу перед тим, як перейти до дебатів.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

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30 01 2019 22:18
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