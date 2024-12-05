Суд в Австрії знову відмовився видати США Фірташа

До 16 грудня австрійська прокуратура має право оскаржити ухвалу в апеляційному порядку.

Регіональний суд Відня у середу, 4 грудня, оприлюднив рішення щодо заборони екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів.

Про пише видання Vienna Online.

Відмова у видачі бізнесмена, звинуваченого за океаном у корупції та хабарництві, відбулася ще у листопаді, проте лише зараз про неї оголосили публічно. До 16 грудня австрійська прокуратура має право оскаржити ухвалу в апеляційному порядку.

Це вже не перший випадок, коли суди в Австрії стають на бік українського олігарха. Після арешту у Відні у 2014 році та виходу на свободу під заставу у 125 мільйонів євро Фірташ щонайменше двічі опинявся за крок від екстрадиції, проте щоразу вигравав справи. Останній такий випадок був у червні 2023 р.

У США Фірташу загрожує 50 років ув'язнення та конфіскація всіх активів.