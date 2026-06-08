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Суд в Естонії визнав законність заборони проросійських церков

08 червня 2026, 20:35
Суд в Естонії визнав законність заборони проросійських церков
Фото: Scanpix / Postimees
Парламент країни не зміг ухвалити відповідного закону, після чого президент Естонії звернувся в суд.
Державний суд Естонії ухвалив рішення, що узаконює обмеження для церков, що підтримують агресію рф.
 
Про це передає Укрінформ.
 
У рішенні суду йдеться, що прийняті поправки не спричиняють довільного припинення діяльності релігійних об'єднань і тим самим не порушують свободи віросповідання та об'єднань.
 
Раніше президент Естонії Алар Каріс не погодив нову редакцію Закону про церкви, ухвалену у квітні 2025 року. У червні того ж року парламент знову ухвалив цей закон у зміненому вигляді, але президент знову не затвердив його  та запропонував депутатам ще раз обговорити закон та привести його у відповідність до Конституції.
 
Однак парламент прийняв його у незмінному вигляді. Тоді естонський президент у жовтні 2025 року подав до Державного суду клопотання про визнання цього закону таким, що суперечить Конституції.
 
Держсуд зазначив, що, згідно з Конституцією, першочерговим завданням держави є захист внутрішнього та зовнішнього миру. Таким чином, держава зобов'язана вживати заходів, зокрема, для припинення ворожої діяльності та впливу. За оцінкою Держсуду, закон, що оспорюється, не дозволяє довільно припиняти діяльність релігійних об'єднань у примусовому порядку, і його можна тлумачити та застосовувати відповідно до Конституції.
Естоніясуд

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