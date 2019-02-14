"Суд" в Криму відхилив апеляцію засуджених у "справі 26 лютого"

Суд не допустив до зали людей, що прийшли підтримати засуджених

"Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляцію сторони захисту засуджених у "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, залишивши "вирок" чинним.

За словами адвоката Едема Семедляєва, суд не допустив до зали людей, що прийшли підтримати засуджених.

"Практично всю залу зайняли невідомі нам люди. Ми заявили клопотання, щоб нам дали більшу залу. Нам відмовили. Ми попросили організувати відеотрансляцію процесу. Нам відмовили", – сказав адвокат, повідомляє "Крим.Реалії".

19 червня 2018 року так званий "Верховний суд" Криму засудив фігурантів "справи 26 лютого" до умовних термінів позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки кожному.

Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно, Арсен Юнусов і Ескендер Кантемиров – 4 роки умовно, Ескендер Емірваліев – 3 роки й 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

26 лютого 2014 року кримський парламент мав зібратися на сесію за "сепаратистським" порядком денним. Під будівлею Верховної Ради Криму зібралися прибічники цілісності України, їм на противагу виступили проросійські активісти на чолі з Сергієм Аксьоновим, який згодом очолив самопроголошений окупаційний уряд Криму.

Прибічникам територіальної цілісності України, кримськотатарським і проукраїнським активістам, в той день вдалося не допустити проведення сесії кримського парламенту. Наступного дня його було захоплено російськими військовими.

Після окупації Криму Росія почала кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу 26 лютого. За провадженням, відокремленим у цій справі, до 8 років колонії було засуджено заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого згодом вивезли з Криму за сприяння президента Туреччини.