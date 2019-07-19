Суд в Києві залишив головреда "РИА Новости Украина" Вишинського під вартою
Прокурори просили продовжити арешт, наголошуючи на ризиках втечі чоловіка. Сторона обвинувачення в суді нагадала про російське громадянство Вишинського і відмову від українського і те, що він був штатним працівником російського ЗМІ, повідомляє "Громадське".
Адвокати ж зазначили, що Вишинський не збирається тікати з країни, має столичну прописку і сам "зацікавлений у встановленні істини".
Сам Вишинський сказав, що позиція прокурорів необґрунтована, а він має бути не обміняний, а звільнений через невинуватість.
На питання журналістів про ймовірне продовження журналістської діяльності у разі звільнення, Вишинський сказав, що хотів би продовжити: "Звісно, я хочу продовжити роботу в професії, якою я займався".
За даними слідства Вишинський щомісяця отримував 53 тисячі євро "для проведення підривної інформаційної діяльності". Гроші з Росії переводили не напряму Вишинському, а до Сербії, потім до України.
Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.
Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.
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