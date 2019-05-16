Суд ухвалив рішення згідно якого Гройсман не може призначати голову "Нафтогазу"

Окружний адміністративний суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів №226 від 6 березня, що наділяє збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління "Нафтогазу" без подання наглядової ради

Суд ухвалив зупинити дію окремих пунктів постанови Кабміну №226 від 6 березня 2019 року.

Суд ухвалив зупинити дію постанови Кабміну №226 від 6 березня 2019 року, йдеться в "Європейська правда".

У постанові скасували такі пункти:

в частині затвердження підпункту 22 пункту 47 Статуту "Нафтогазу", згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить обрання та припинення повноважень голови і члена правління;

а також у частині затвердження підпункту 23 пункту 47 Статуту АК, згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління до набрання рішенням у даній справі законної сили.

Нагадаємо, 21 березня Кабмін вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

У 2016 році 100% акцій держави ПАТ "НАК "Нафтогаз України" перейшли від Міністерства економічного розвитку і торгівлі до Кабінету міністрів.

Окружний адміністративний суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів №226 від 6 березня, що наділяє збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління "Нафтогазу" без подання наглядової ради.

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