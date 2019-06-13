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Суд відклав розгляд апеляції у справі Януковича

На засіданні були присутні семеро адвокатів колишнього президента
Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про держзраду для призначення запасного судді у справі.
Суд відклав розгляд апеляції у справі Януковича Фото: tass.ru

На засіданні були присутні семеро адвокатів колишнього президента: Богдан Біленко, Олександр Байдик, Олександр Горошинський, Юрій Рябовол, Віталій Сердюк, Ігор Федоренко, Адріана Фозекош. Сам Віктор Янукович на засідання традиційно не з’явився, хоча, за словами судді, його повідомили про суд належним чином, повідомляє "Громадське".

Наступне засідання призначили на 15 липня.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

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13 06 2019 11:09
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