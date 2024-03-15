Суд відмовив Трампу у закритті справи щодо секретних документів – Reuters
Суд відмовив у проханні колишньому презенту США Дональду Трампу щодо закриття справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.
Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні вказується, що рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, під час якого захист Трампа намагався переконати суддю, що головне звинувачення у праві нібито є "занадто розпливчастим".
Суддя канон, яку колись призначив сам Трамп, постановила, що питання "заслуговує на серйозний розгляд", але не повинно вирішуватися на даний момент.