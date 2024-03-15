Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Суд відмовив Трампу у закритті справи щодо секретних документів – Reuters

15 березня 2024, 10:53
Суд відмовив Трампу у закритті справи щодо секретних документів – Reuters
Суд постановив, що питання заслуговує на серйозний розгляд.

Суд відмовив у проханні колишньому презенту США Дональду Трампу щодо закриття справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні вказується, що рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, під час якого захист Трампа намагався переконати суддю, що головне звинувачення у праві нібито є "занадто розпливчастим".

Суддя канон, яку колись призначив сам Трамп, постановила, що питання "заслуговує на серйозний розгляд", але не повинно вирішуватися на даний момент.

 

Трампвійна в Україніросія окупантисекретні документи

Останні матеріали

Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Політика
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Переклад iPress – 15 березня 2024, 09:04
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Політика
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Переклад iPress – 14 березня 2024, 16:31
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Політика
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 14 березня 2024, 09:02
Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Технології
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Переклад iPress – 13 березня 2024, 09:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється