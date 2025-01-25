Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою

Генеральний прокурор заявив, що термін утримання Юн Сок Йоля під вартою має закінчитися приблизно 28 січня

Суд відмовив прокуратурі у продовженні терміну тримання під вартою президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, підстав для утримання лідера країни під арештом ще на 10 днів виявлено не було.

Про це повідомляє Yonhap.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке займається цією справою, 23 січня передало матеріали до прокуратури, попросивши висунути Юн звинувачення у заколоті та зловживанні владою.

Генеральний прокурор заявив, що термін арешту відстороненого президента закінчується приблизно 28 січня, і очікувалося, що прокурори звернуться до суду з проханням продовжити його ще на 10 днів перед офіційним висуненням звинувачень.