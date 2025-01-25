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Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою

25 січня 2025, 11:53
Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою
Генеральний прокурор заявив, що термін утримання Юн Сок Йоля під вартою має закінчитися приблизно 28 січня

Суд відмовив прокуратурі у продовженні терміну тримання під вартою президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, підстав для утримання лідера країни під арештом ще на 10 днів виявлено не було.

Про це повідомляє Yonhap.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке займається цією справою, 23 січня передало матеріали до прокуратури, попросивши висунути Юн звинувачення у заколоті та зловживанні владою.
 
Генеральний прокурор заявив, що термін арешту відстороненого президента закінчується приблизно 28 січня, і очікувалося, що прокурори звернуться до суду з проханням продовжити його ще на 10 днів перед офіційним висуненням звинувачень.
 
Однак Центральний районний суд Сеула 24 січня відхилив цей запит, вказавши на відсутність достатніх підстав для продовження розслідування прокуратурою, оскільки справа вже була передана до їхніх рук.
 
Згідно із законом, підозрюваний може перебувати під арештом до 10 днів із можливістю продовження ще на такий самий термін. Юн Сок Йоля було арештовано 19 січня.
 
Нагадаємо, у грудні парламент усунув Юн Сок Йоля від влади після його спроби ввести в країні військовий стан для боротьби з політичними опонентами.

 

війна в Україніросія окупантиЮн Сок Йолю

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