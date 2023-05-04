Суд відправив під варту мера Одеси Труханова

Геннадія Труханова взяли під варту просто під час засідання ВАКС.

Міського голову Одеси Геннадія Труханова Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 13млн грн.

Про це повідомляють САП.

"Справа Одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту. Деталі згодом", - повідомили у САП.

У Transparency International Ukraine додали, що Труханова арештували просто у залі суду на 60 діб. Він може вийти під заставу у розмірі 13 млн грн. Там зазначили, що судові засідання проти Труханова тривають від 2021 року. Правозахисники додають, що справу постійно затягували, оскільки обвинувачений та його адвокати не приходили на засідання.

"Зрештою, у квітні САП подала клопотання про застосування застави до обвинувачених, які суд частково задовольнив. Геннадія Труханова зобов’язали сплатити майже 31 млн грн застави. Однак він сплатити цю суму не зміг, тому САП направила до суду клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави у 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зрештою ВАКС арештував Труханова на 60 діб з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, що детективи НАБУ звинуватили Одеську міську раду у тому, що у вересні її чиновники придбали у приватної компанії будівлю колишнього майнового комплексу заводу "Краян" за завищеною ціною - 185 млн грн. Тоді як ще на початку 2016 року приватна компанія на аукціоні купила цю будівлю за 11,5 мільйонів гривень.

Отримані від міської ради гроші фірма-продавець намагалась перевести компанії з ознаками фіктивності. У НАБУ переконані, що посадовці мерії та інші фігуранти справи привласнили 92 млн грн бюджетних коштів.