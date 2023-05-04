Матеріали:
Теми:

Суд відправив під варту мера Одеси Труханова

04 травня 2023, 17:25
Суд відправив під варту мера Одеси Труханова
Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua
Геннадія Труханова взяли під варту просто під час засідання ВАКС.

Міського голову Одеси Геннадія Труханова Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 13млн грн. 

Про це повідомляють САП.

"Справа Одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту. Деталі згодом", - повідомили у САП. 

У Transparency International Ukraine додали, що Труханова арештували просто у залі суду на 60 діб. Він може вийти під заставу у розмірі 13 млн грн. Там зазначили, що судові засідання проти Труханова тривають від 2021 року. Правозахисники додають, що справу постійно затягували, оскільки обвинувачений та його адвокати не приходили на засідання. 

"Зрештою, у квітні САП подала клопотання про застосування застави до обвинувачених, які суд частково задовольнив. Геннадія Труханова зобов’язали сплатити майже 31 млн грн застави. Однак він сплатити цю суму не зміг, тому САП направила до суду клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави у 50 млн грн", - йдеться у повідомленні. 

Зрештою ВАКС арештував Труханова на 60 діб з можливістю внесення застави. 

Нагадаємо, що детективи НАБУ звинуватили Одеську міську раду у тому, що у вересні її чиновники придбали у приватної компанії будівлю колишнього майнового комплексу заводу "Краян" за завищеною ціною -  185 млн грн. Тоді як ще на початку 2016 року приватна компанія на аукціоні купила цю будівлю за 11,5 мільйонів гривень. 

Отримані від міської ради гроші фірма-продавець намагалась перевести компанії з ознаками фіктивності. У НАБУ переконані, що посадовці мерії та інші фігуранти справи привласнили 92 млн грн бюджетних коштів.

арештОдесамерВАКСТрухановвійна в Україні

Останні матеріали

Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється