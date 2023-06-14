Суд відпустив Трампа після засідання щодо зберігання секретних документів – Reuters
У вівторок, 13 червня, у Маямі відбулося судове засідання щодо справи щодо неправомірного використання секретних документів 45-м президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє агенція Reuters.
45-й президент США не визнав себе винним після оголошених федеральних кримінальних звинувачень у тому, що він незаконно зберігав секретні документів. Також його звинувачують у брехні чиновникам, які намагалися повернути документи.
У підсумку Трампу дозволили залишити суд без обмежень на пересування і вимоги вносити заставу. Але колишньому президентові заборонено спілкуватися з потенційними свідками у справі.
Нагадаємо, Дональд Трамп фігурує щонайменше у 5 кримінальних розслідуваннях стосовно порушень на виборах, фінансових махінацій, підбурення до штурму Капітолія та неналежного зберігання секретних документів.