Суд відпустив Трампа після засідання щодо зберігання секретних документів – Reuters

Дональд Трамп не визнав себе винним після оголошених йому федеральних кримінальних звинувачень.

У вівторок, 13 червня, у Маямі відбулося судове засідання щодо справи щодо неправомірного використання секретних документів 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє агенція Reuters.

45-й президент США не визнав себе винним після оголошених федеральних кримінальних звинувачень у тому, що він незаконно зберігав секретні документів. Також його звинувачують у брехні чиновникам, які намагалися повернути документи.

У підсумку Трампу дозволили залишити суд без обмежень на пересування і вимоги вносити заставу. Але колишньому президентові заборонено спілкуватися з потенційними свідками у справі.

Нагадаємо, Дональд Трамп фігурує щонайменше у 5 кримінальних розслідуваннях стосовно порушень на виборах, фінансових махінацій, підбурення до штурму Капітолія та неналежного зберігання секретних документів.