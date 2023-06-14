Матеріали:
Теми:

Суд відпустив Трампа після засідання щодо зберігання секретних документів – Reuters

14 червня 2023, 08:47
Суд відпустив Трампа після засідання щодо зберігання секретних документів – Reuters
Фото: EPA/UPG
Дональд Трамп не визнав себе винним після оголошених йому федеральних кримінальних звинувачень.

У вівторок, 13 червня, у Маямі відбулося судове засідання щодо справи щодо неправомірного використання секретних документів 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє агенція Reuters.

45-й президент США не визнав себе винним після оголошених федеральних кримінальних звинувачень у тому, що він незаконно зберігав секретні документів. Також його звинувачують у брехні чиновникам, які намагалися повернути документи. 

У підсумку Трампу дозволили залишити суд без обмежень на пересування і вимоги вносити заставу. Але колишньому президентові заборонено спілкуватися з потенційними свідками у справі.

Нагадаємо, Дональд Трамп фігурує щонайменше у 5 кримінальних розслідуваннях стосовно порушень на виборах, фінансових махінацій, підбурення до штурму Капітолія та неналежного зберігання секретних документів. 

судТрампвійна в Україніросія окупантисекретні документи

Останні матеріали

війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхі російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхі російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється