Суд відсторонив мера Могилів-Подільського до 8 квітня
"18 лютого Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади мера прикордонного міста Вінницької області", - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Зазначається, що слідчий суддя ухвалив відсторонити міського голову Могилів-Подільського від посади до 8 квітня 2019 року.
У прокуратурі нагадали, що мер Могилів-Подільського, за попередньою змовою із начальником земельного відділу міської ради, одержали від потенційного забудовника частину неправомірної вигоди у сумі 7 тис. 500 доларів за підписання договору суперфіцію та подальше сприяння в одержанні у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.
Так, очільнику міста оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрали запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров