Суд відсторонив мера Могилів-Подільського до 8 квітня

Вінницький міський суд відсторонив від займаної посади мера Могилів-Подільського на Вінниччині до 8 квітня.

"18 лютого Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади мера прикордонного міста Вінницької області", - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зазначається, що слідчий суддя ухвалив відсторонити міського голову Могилів-Подільського від посади до 8 квітня 2019 року.

У прокуратурі нагадали, що мер Могилів-Подільського, за попередньою змовою із начальником земельного відділу міської ради, одержали від потенційного забудовника частину неправомірної вигоди у сумі 7 тис. 500 доларів за підписання договору суперфіцію та подальше сприяння в одержанні у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.

Так, очільнику міста оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрали запобіжний захід. Досудове розслідування триває.