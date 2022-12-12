Суд Вільнюса розпорядився знести незаконну забудову - Дім москви у місті

За кожен день невиконання цього рішення державна установа, яка керує домом, отримуватиме штраф у 300 євро

Окружний суд міста Вільнюса дав право Будівельній інспекції знести незаконну будову - Дім москви у столиці Литви. За кожен день невиконання цього рішення державна установа, яка керує домом, отримуватиме штраф у 300 євро, повідомляє LRT.

"Після того, як суд надав Будівельній інспекції право на знесення незаконно збудованої будівлі, найближчим часом буде складено кошторис на знесення та проведено процедури держзакупівель для вибору підрядника, який виконуватиме роботи зі знесення. Планується, що знесення Дому москви завершиться до кінця 2023 року", - йдеться у повідомленні.

За даними Будівельної інспекції, законами не передбачено можливості експропріації незаконно збудованих будівель, тому за відсутності можливості їхньої легалізації єдиним можливим законним способом є їх знесення.

У 2016 році Окружний суд Вільнюса визнав виданий самоврядуванням дозвіл незаконним, оскільки він порушує вимоги щодо висоти та щільності забудови. Забудовника зобов'язали перебудувати будівлю, проте цього не було зроблено.

Будівництво Дому москви у Вільнюсі реалізовувалась з 2004 року, після візиту тодішнього мера москви Юрія Лужкова до литовської столиці. Було оголошено, що Дім москви стане центром культурного та ділового співробітництва між москвою та Вільнюсом.

Проте вже у 2017 році в оцінці загроз національній безпеці Департамент державної безпеки Литви зазначив, що перспективи проєкту Дому москви у Вільнюсі "мають відносно високе символічне та практичне значення для росії як потенційного інструменту її впливу, внутрішньої політики та публічної дипломатії".