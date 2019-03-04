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Суд видалив з процесу щодо Мангера адвоката сім’ї Гандзюк

Закревська позбавлена голосу в судовому процесі і виступати на суді можуть тільки прокурори
Адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.
Суд видалив з процесу щодо Мангера адвоката сім’ї Гандзюк Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Якщо коротко і просто: Мангеру вручають підозру, починаються дивні речі (у когось ламаються замки, до когось невідомі залазять додому, за кимось стежать невідомі..), власне за Євгенією слідкували на машині з херсонськими номерами", - зазначає подруга Катерини Гандзюк Марина Хромих у Facebook, повідомляє УП.

Після цього Закревська подає відповідну заяву до СБУ.

"Адвокати Мангера пропонують видалити Закревську з цього судового процесу, тому що вона тепер - потерпіла; суд задовольняє цю пропозицію", - написала подруга загиблої активістки.

За її словами, тепер фактично Закревська позбавлена голосу в судовому процесі і виступати на суді  можуть тільки прокурори.

У лютому адвокати Мангера стверджували, що за ними стежать, а їхні телефони прослуховуються. Через це захист просив відкласти засідання, посилаючись на те, що перебування адвокатів у судових засіданнях наразі є небезпечним для них. 

Суддя вирішив задовольнити прохання захисту частково. Засідання продовжилось, однак після його завершення диск із записом, на якому містяться заяви адвокатів, повинні були скерувати в поліцію для розгляду і можливого розслідування.

Довідка:

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

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03 04 2019 09:32
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