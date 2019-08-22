ПОЛІТИКА НОВИНИГолосіївський районний суд відпустив з-під варти колишнього "беркутівця" Олександра Саттарова, бо його планують обміняти на одного з полонених українських моряків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відпустив на волю екс-"беркутівця" Саттарова, - адвокат
Його обміняють на одного з моряків
Фото: krymr.com
Обмін має відбутися 28-29 серпня. Захисник Ігор Свінціцький зазначив, що сторони вже остаточно домовилися про обмін, інформує "Громадське".
Олександра Саттарова затримали 19 грудня 2017 року. Його звинувачують у тому, що в березні 2014 року він "брав активну участь у захопленні адміністративних будівель" у Криму, "створював умови для проникнення" туди російських військ.
Саттаров служив у "Беркуті" та був у Києві під час Євромайдану. Він працював в охоронній фірмі в Дніпрі, де його затримали співробітники СБУ. Після цього він перебував в Лук'янівському СІЗО.
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