Суд вирішив, що тільки торти Roshen можна перев'язувати червоною стрічкою

Під дію знака потрапляють плівки з різного матеріалу

Господарський суд Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації "Рошен" проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП "Укрпатент" щодо реєстрації знаку у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".

Суд зобов'язав Кабмін визнати і зареєструвати за Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак по заявці №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є червоний колір в упаковці кондитерських виробів, повідомляє "Економічна правда".

Під дію знака потрапляють плівки з різного матеріалу. Таким чином в Roshen вирішили зарезервувати за собою право упаковувати кондитерські вироби в стрічки червоного кольору.

Суд визнав недійсними висновок "Укрпатенту" і рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку, яким підприємству раніше відмовили в реєстрації спірного знака.