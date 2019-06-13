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Суд вирішив, що тільки торти Roshen можна перев'язувати червоною стрічкою

Під дію знака потрапляють плівки з різного матеріалу
Господарський суд Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації "Рошен" проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП "Укрпатент" щодо реєстрації знаку у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".
Суд вирішив, що тільки торти Roshen можна перев Фото: з відкритих джерел

Суд зобов'язав Кабмін визнати і зареєструвати за Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак по заявці №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є червоний колір в упаковці кондитерських виробів, повідомляє "Економічна правда".

Під дію знака потрапляють плівки з різного матеріалу. Таким чином в Roshen вирішили зарезервувати за собою право упаковувати кондитерські вироби в стрічки червоного кольору.

Суд визнав недійсними висновок "Укрпатенту" і рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку, яким підприємству раніше відмовили в реєстрації спірного знака.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Антимонопольний комітет України оштрафував "Київхліб" на 219 тис. грн за використання схожого на упаковку кондитерської корпорації Roshen оформлення для торта "Казковий ключик".

У червні 2018 року Антимонопольний комітет оштрафував "Київський булочно-кондитерський комбінат", що належить холдингу "Київхліб", на 326 тисяч гривень за використання пакування, схожого за оформленням на пакування "Кондитерської корпорації Roshen".

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13 06 2019 16:07
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