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Суд визнав неконституційною заборону абортів у Південній Кореї

Аборти були незаконними у Південній Кореї від 1953 року
Конституційний суд Південної Кореї визнав неконституційним закон, який забороняє аборти.
Суд визнав неконституційною заборону абортів у Південній Кореї Фото: з вільних джерел

У рішенні від 11 квітня суд постановив, що заборона абортів, як і закон, який передбачав кримінальне переслідування лікарів, що проводили аборти за згодою жінки, є неконституційними, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому суд повідомив, що чинний закон діятиме до кінця 2020 року.

Аборти були незаконними у Південній Кореї від 1953 року, за винятком кількох випадків, наприклад, коли жінку зґвалтували.

При цьому судимості через порушення заборони є рідкісними.

 

 

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11 04 2019 10:39
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