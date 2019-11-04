CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКонституційний суд Південної Кореї визнав неконституційним закон, який забороняє аборти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд визнав неконституційною заборону абортів у Південній Кореї
Аборти були незаконними у Південній Кореї від 1953 року
Фото: з вільних джерел
У рішенні від 11 квітня суд постановив, що заборона абортів, як і закон, який передбачав кримінальне переслідування лікарів, що проводили аборти за згодою жінки, є неконституційними, повідомляє "Радіо Свобода".
При цьому суд повідомив, що чинний закон діятиме до кінця 2020 року.
Аборти були незаконними у Південній Кореї від 1953 року, за винятком кількох випадків, наприклад, коли жінку зґвалтували.
При цьому судимості через порушення заборони є рідкісними.
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