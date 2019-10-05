Суд визнав незаконними виступи представниці Порошенка в Раді

Йдеться про засідання, які проходили у період з 5 лютого 2018 до 8 квітня

Суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представниці президента Ірині Луценко.

Відповідну ухвалу Окружний адміністративний суд Києва виніс за позовом нардепа від "Батьківщини" Сергія Власенка. Йдеться про засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, які проходили у період з 5 лютого 2018 до 8 квітня 2019 року.

Мотивом для ухвалення рішення стало те, що відповідно до закону про регламент Верховної Ради "не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України", пояснили у суді.