Суд визнав Трампа винним у шахрайстві

Суд штату Нью-Йорк визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у шахрайстві в справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалив суддя суду штату Нью-Йорк Артур Енгорон.

В вересні минулого року Джеймс позвалася до суду, звинувативши Трампа і його компанію Trump Organization в брехні впродовж 10 років щодо вартості активів і розмірів капіталу з метою отримати кращі умови банківських позик і страхування.

Трамп завищив свої статки на $2,23 млрд, а за одним із показників – на $3,6 млрд, вважає генпрокурорка.

До активів Трампа відносяться зокрема маєток Мар-а-Лаго у Флориді, пентхаус у Trump Tower на Манхеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.

"Джеймс встановила відповідальність Трампа за неправдиву оцінку кількох об'єктів нерухомості, зокрема Мар-а-Лаго та пентхауса, і дорікнув Трампу за те, що він виправдовувався свідченнями, які були не мали жодних підстав ні в законі, ні в фактах", - сказав Суддя Артур Енгорон.