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Суд ЄС анулював санкції проти Азарова, які вже втратили чинність

Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти колишнього українського прем’єр-міністра Миколи Азарова у 2019 році.
Суд ЄС анулював санкції проти Азарова, які вже втратили чинність Фото: lib.aldebaran.ru

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду. 

Адвокати Азарова оскаржували рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року, за яким індивідуальні санкції проти оточення експрезидента Януковича, включно з Азаровим, були продовжені ще на рік. 

Суд у своєму рішенні від 16 грудня вказав на те, що Рада ЄС, перед тим, як діяти на основі рішень органу влади третьої країни, повинна була перевірити, чи було це рішення ухвалене із врахуванням прав на захист та на ефективний юридичний супровід.

Як відомо, Азаров вже не перебуває у санкційному списку ЄС. Євросоюз виключив його із "чорного списку" в березні 2020 року. 

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.

Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року. 

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25 12 2020 10:25
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