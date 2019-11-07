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Суд ЄС може скасувати санкції щодо Януковича і його оточення, – ГПУ

Сарган відзначила, що сторонами у відповідних судових процесах є згадані екс-високопосадовці та Рада ЄС
Суд Європейського Союзу найближчим часом може анулювати санкції стосовно екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.
Суд ЄС може скасувати санкції щодо Януковича і його оточення, – ГПУ Фото: rbc.ua

"Найближчим часом Судом Європейського Союзу можуть бути винесені рішення за позовами В. Януковича, О. Януковича, О. Клименка, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки та А. Клюєва щодо скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років", - написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Сарган відзначила, що сторонами у відповідних судових процесах є згадані екс-високопосадовці та Рада ЄС.

"Рішення Суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України", - написала Сарган.

Вона також додала, що чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишатимуться чинними.

"За результатами судових рішень та їхнього аналізу буде більш детальна інформація", - підсумувала Сарган.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

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11 07 2019 13:49
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