Суд ЄС офіційно скасував санкції 2018 року проти Януковича та його оточення
Рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років, інформує "Європейська правда" із посиланням на прес-службу суду Євросоюзу.
Вперше сім вказаних осіб були внесені до санкційного списку у 2014 році на підставі кримінального провадження в Україні щодо розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням українських державних коштів та їх незаконним переміщенням за межі України. Рішення про заморожування коштів проти цих осіб неодноразово продовжувалися на один рік.
Вони звернулися до Суду ЄС з оскарженням рішень про продовження заморожування їхніх коштів у 2016 та 2017 роках щодо Віктора Януковича та одного з його синів, та у 2018 році щодо решти осіб на підставі того, зокрема, що Рада ЄС не виконала критерії внесення осіб в такі списки.
"Сьогоднішнім рішенням Суд підтримує дії українців, скасовуючи обмежувальні заходи, вжиті проти них за ці періоди", - йдеться у рішенні.
На думку Суду, жодна інформація, що міститься в листах української влади, на підставі яких Рада ЄС приймала своє рішення про застосування обмежувальних заходів, не дозволяє вважати, що Рада у мала у своєму розпорядженні достатню інформацію для перевірки того, що права зазначених осіб були дотримані.
Крім того, Рада була зобов'язана проводити таку перевірку незалежно від будь-яких доказів, представлених українцями, зацікавленими в заморожуванні засобів.
Цього року Оболонський районний суд Києва оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.
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