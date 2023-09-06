Суд ЄС уперше зняв санкції з російського олігарха

Суд врахував, що Шульгін залишив пост гендиректора Ozon Group і вийшов з Ради директорів 11 квітня 2022 року, після введення санкцій Європейського Союзу.

Європейський суд загальної юрисдикції у Люксембурзі ухвалив зняти санкції з колишнього генерального директора маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна. Він був на відомій зустрічі путіна з олігархами у перший день війни.



Про це йдеться на сайті відомства.

Рішення суду набуде чинності після закінчення терміну, відведеного на апеляцію з боку Ради ЄС. Таким чином, Шульгін став першим бізнесменом із рф, який домігся зняття санкцій ЄС. До цього суди Європи знімали санкції лише з родичів підсанкційних осіб. Наприклад, із санкційних списків виключили колишню дружину Михайла Фрідмана, сестру Алішера Усманова та матір Євгена Прігожина.

Шульгін потрапив під санкції у квітні 2022 року. Він був на зустрічі з путіним та іншими підприємцями у кремлі 24 лютого 2022 року, через що в Раді ЄС його вважали "впливовим бізнесменом". Після введення санкцій Шульгін пішов із Ozon. Суд у Люксембурзі вважав, що Рада ЄС не надала переконливих доказів, що Шульгіна все ще можна вважати "впливовим бізнесменом".