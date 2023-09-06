Суд ЄС відхилив скарги на санкції ще кількох російських олігархів – ЗМІ

російські олігархи намагалися зняти санкції, запроваджені у зв'язку з війною проти України, через суд .

Суд ЄС відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Михаїлу Гуцерієву, Тиграну Худавердяну і Александру Шульгіну у скасуванні запроваджених проти них санкцій.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у X(twitter).

"Усі інші справи, пов'язані з санкціями ЄС (візові заборони та заморожування активів) проти росії та Білорусі, включаючи Тимченка, Шульгіна, Худавердяна та Гуцерієва, також були відхилені. Це означає, що правові підстави для санкцій з боку ЄС залишаються міцними", – написав він.

російські ЗМІ з посиланням на Суд ЄС повідомили про відхилення скарг на санкції російських бізнесменів Дмитрія Пумпянського, Геннадія Тимченка, Михаїла Гуцерієва і Тиграна Худавердяна. Про Шульгіна поки інформації не було.

"Так, суд відхилив сьогодні всі позови від російських бізнесменів", – сказав представник суду.