Суд ЄС відхилив вимоги соратника Лукашенка щодо скасування санкцій

Суд загальної юрисдикції ЄС лишив чинними санкції проти соратника самопроголошеного президента білорусі – бізнесмена Олександра Шакутіна, який домагався їх скасування.

Про це йдеться у пресрелізі суду.

"В сьогоднішньому рішенні Суд відхиляє позов пана Шакутіна і тому залишає чинними обмежувальні заходи, які були застосовані до нього", – зазначено в релізі.

"Рада ЄС встановила на належному правовому рівні, що Шакутін був одним із провідних бізнесменів, які працюють у білорусі, одним із тих, хто найбільше виграв від приватизації під час перебування лукашенка на посаді президента, і членом Ради з розвитку підприємництва, а також підтримував режим лукашенка", – йдеться в рішенні суду.

Після президентських виборів у білорусі 2020 року, які Євросоюз визнав такими, що не відповідають міжнародним стандартам, Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи. Серед осіб, до яких було застосовано санкції, був і громадянин рб Олександр Васильович Шакутін. Він мав бізнес-інтереси в галузях будівництва, машинобудування і сільського господарства. Шакутін отримав вигоди від приватизації під час перебування лукашенка на посаді президента.

Він є членом або колишнім членом президії пролукашенківського громадського об’єднання "Біла Русь" та Ради з розвитку підприємництва.